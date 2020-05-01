Недвижимость
Ingraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке
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Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
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Андре Петерссон подписал контракт с «Локомотивом»
Срок контракта с 29-летним Петерссоном рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт «Локомотива».
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Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая
В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Здоровье
В Калининградской области отказались работать около 350 медиков
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек.
РИА Новости 10:43
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Экономика
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
REGNUM 05:24
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
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Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в поселке Арти в Свердловской области, его родители получили ожоги при попытке спасти сына, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 09:56
Общество
Власти Чехии снимут запрет на заграничные поездки на автобусах и поездах
Правительство Чехии с 11 мая разрешит ездить за границу на автобусах и поездах.
РБК 11:23
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Общество
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим
В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Военные следователи нашли мужчину по имени Евгений Южанин, который 15 лет назад сбежал из военной части в Тюмени.
Коммерсантъ 10:45
Экономика
Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей.
REGNUM 05:37
Шоу-бизнес
Принц Уильям долгие годы избегал женитьбы на Кейт Миддлтон
Британские СМИ узнали, что принц Уильям долгое время откладывал бракосочетание со своей девушкой Кейт Миддлтон, предпочитая оставаться с ней в неофициальных отношениях.
Наша версия 09:17
Культура
Надежда Ангарская выиграла в проекте «Последний герой»
В финальном выпуске Надежда Ангарская встретилась с представителем «племени зрителей» Игорем Жуком и вырвала у него победу.
RuNews24.ru вчера в 07:34
Хоккей
Главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» на следующие три года станет Анвар Гатиятулин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 10:35
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Общество
В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим
В Челябинской области намерены ввести обязательный масочный режим с 12 мая.
RT на русском 09:08
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
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В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru 09:46