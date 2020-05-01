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Сбербанк снова снижает ставки по ипотеке

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский. 14

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 663

Общество Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ. 281

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Музыка Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин. 71

Общество На Украине решили ослабить карантин Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.

Экономика О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах. 40

Политика Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием» Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию. 156

Гаджеты Apple выпустила новый Macbook Pro Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном. 6

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 136

Политика 600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

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Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

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Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

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Футбол Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении. 1,2K

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