Экономика
REGNUMСбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщается на сайте Сбербанка. Сообщается, что кредитная организация снизила ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфакс02 июля в 07:18
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Общество
Основная волна ЕГЭ начинается в России
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на экзамены зарегистрировано около 714 тыс. человек.
Интерфакс вчера в 03:06
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru 02 июля в 16:39
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия вчера в 20:46
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости вчера в 19:48
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Дни24 02 июля в 11:34
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 02 июля в 10:35
Футбол
Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал Роббен
Чемпионат вчера в 22:24
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Актуальные Новости вчера в 03:59
Футбол
«Лацио» — «Милан»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан». Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.93.
Чемпионат 02:20
Происшествия
Генпрокуратура отменила возбуждение дела о взятке против следователя
Генеральная прокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против следователя, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:13
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera вчера в 11:47
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру вчера в 03:30
Здоровье
Коронавирус: последние новости 4 июля. ВОЗ назвала единственное эффективное лекарство от COVID, оценен риск второй волны
Единственным эффективным лекарством для лечения COVID-19 на сегодняшний день является «Ремдесивир».
URA.Ru вчера в 23:00
Футбол
Двойнику Роналду предложили роль в порнофильме
Двойнику нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Пауло Роберто предложили роль в порнофильме.
Lenta.ru 01:02
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Армия и оружие
Индия закупит у России самолеты МиГ-29 на сумму около $1 млрд
Военное дело 02 июля в 10:24
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки).
РБК 01:58
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM вчера в 15:56
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Наука
Названы научные факты о щекотке
В мире есть множество исследований, посвященных природе щекотки, но единого объяснения явления до сих пор не существует.
Planet Today вчера в 07:02