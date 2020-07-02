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REGNUMREGNUM

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщается на сайте Сбербанка. Сообщается, что кредитная организация снизила ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта.В источнике
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Сбербанк значительно снизил доходность рублевых вкладов

Единый банк04:09

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

РИА Новостивчера в 06:15

В Сбербанке снизили ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Москва 24вчера в 09:50

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБКвчера в 08:37

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфаксвчера в 07:18

Российские банки снижают ставки по депозитам в рублях

ПРАЙМвчера в 12:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАССвчера в 07:02
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Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service1 июля в 07:12
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Зобнин дисквалифицирован на два матча РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги за агрессивное поведение в матче 25-го тура со столичным ЦСКА, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:21

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости10:40
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия04:30
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине

Комментатор UFC Джо Роган и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказались в адрес легендарного советского и российского атлета Александра Карелина, являющегося трехкратным победителем Олимпийских игр и девятикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе.
FightTime.ru03:56
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