Экономика
REGNUMСбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщается на сайте Сбербанка. Сообщается, что кредитная организация снизила ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта.
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Общество
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Политика
Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что считает итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфальными, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. о словам Пескова, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии главе государства Владимиру Путину, передает «Газета.Ru».
МР7.ру 09:14
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян
В Ненецком автономном округе более половины жителей выступили против поправок. Итоги электронного голосования подводились отдельно.
Дилетант 05:57
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Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
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Sport24.ru 18:41
Экономика
Кабмин решил исходить из невыплаты «Аэрофлотом» дивидендов за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился при подготовке директив для совета директоров не предусматривать выплату дивидендов "Аэрофлотом" за прошлый год, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ 13:08
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM 30 июня в 00:42
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Футбол
Если бы не Зобнин, «Спартак» мог бы отыграться. Колонка Аленичева
Думаю, если бы не красная карточка Зобнину, «Спартак» вполне мог отыграться.
Спорт-Экспресс 06:55
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» в главной роли с Шайей ЛаБафом
В сети появился трейлер фильма The Tax Collector («Сборщик налогов») режиссера Дэвида Эйра, который снял картины «Отряд самоубийц» и «Яркость».
Playboyrussia.com 07:29
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
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Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Здоровье
В России стали чаще выявлять ожирение у детей
Диагноз ожирение в 2019 году был выявлен (первое выявление) у 112 076 детей в возрасте 0-14 лет, что на 15,4% больше показателя 2018 года, говорится в сборнике Минздрава «Заболеваемость детского населения России (0-14 лет) в 2019 году с диагнозом, установленным впервые в жизни».
Rambler News Service 12:22
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций.
Известия 12:52
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Европейские банки договорились создать единую платёжную систему
В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
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Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
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Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели 11:49
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Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемочной площадке. Об этом стало известно из материала Indiewire.
Piter.tv 07:28
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
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Новые автомобили 12:05
Политика
Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Происшествия
Двое погибли, один пострадал в перевернувшемся грузовике под Читой
Московский Комсомолец Чита 20:23
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53