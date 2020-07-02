Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Общество Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года. 2

Политика ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. 147

Общество Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей. 9

Общество СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. 1

Экономика Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет. 58

Экономика Компании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона. 34

Общество Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. 12

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 168

Шоу-бизнес Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов. 16

Общество В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости. 143

Общество В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России. 2

Происшествия Суд заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в РФ Лефортовский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Диербека Косимова за подготовку теракта в России.

Общество В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 244

Политика США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. 11

Политика Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. 625

Экономика Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin. 8