Экономика
ТАССВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам. В массовом сегменте снижение составило от 0,1 до 1 процентного пункта, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции
Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года.
ТАСС 04:27
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
Общество
Обвинение запросило 6 лет журналистке по делу об оправдании терроризма
Обвинение запросило для женщины шесть лет отбывания в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на занятие журналисткой деятельностью.
Газета.Ru 05:18
Общество
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Общество
Церковный суд лишил сана отца Сергия
КП - Екатеринбург 05:19
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
Экономика
Компании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона
Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона.
REGNUM вчера в 04:46
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Су-57 в пользу американских F-35
Политическая Экспертиза 02:20
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов.
Life.ru 02:01
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
Общество
В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского
В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России.
Экспресс газета вчера в 05:12
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Гаджеты
Motorola представила смартфон Motorola One Fusion
ITZine.ru 03:25
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Происшествия
Суд заочно арестовал гражданина Киргизии за подготовку теракта в РФ
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Диербека Косимова за подготовку теракта в России.
РЕН ТВ 04:42
Общество
В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек
По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Вестник 03:16
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Наука
Раскрыт новый эффективный способ лечить рак
Lenta.ru вчера в 02:15
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Экономика
Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными
Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36