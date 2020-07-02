Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщается на сайте Сбербанка. Сообщается, что кредитная организация снизила ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта.
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