Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

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Общество В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.