Экономика
Lenta.ruСбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.
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Бренд Amazon за год прибавил в цене 17,5%: Brand Finance
Агентство новостей розничной торговливчера в 13:27
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Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Общество
1800 частных домов газифицируют в Кузбассе
В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Российские десантники оценили БМД-4М
Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Политика
Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Гаджеты
«Роскачество» составило рейтинг недорогих смартфонов ко Дню студента
Специалисты «Роскачества» представили обновленный рейтинг наиболее популярных смартфонов в преддверии Дня студента.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
Путин разрешил сразу тратить материнский капитал
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Технологии
Роскачество проверило приложения крупных торговых сетей
Эксперты Роскачества сравнили мобильные приложения крупнейших торговых сетей. Результаты опубликованы на сайте организации.
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
Футбол
Фердинанд: «МЮ» потратил на покупку игроков £ 600 млн, а лучшими оказываются воспитанники
Команде нужен человек, который придёт с пониманием того, что нужно сделать.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер
В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.