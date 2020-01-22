Экономика
Lenta.ruСбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Игры
Ninja Theory анонсировала экспериментальный хоррор Project: MARA
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Джано Ананидзе
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии
Выступая на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Политика
Генпрокурором РФ назначили Игоря Краснова
Совет Федерации в ходе пленарного заседания назначил на должность генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Трафик при использовании портала госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Доступ к сайту госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти уже с 1 марта 2020 года станет бесплатным.
Технологии
Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7
Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали правительственные войска САР в Идлибе
«22 января формирования террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», - отметил Боренков.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Шоу-бизнес
Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении
Представители актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о ее исчезновении из реабилитационного центра, сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент России напомнил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда.
Происшествия
Массовое захоронение убитых фашистами детей обнаружили под Псковом
Массовое захоронение детей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружили в Пыталовском районе Псковской области.