Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Футбол Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи» Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Космос Индия отправит в космос «божественного» робота-женщину Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как "космос" и "друг", "божество"), способен выполнять различные задачи и говорит на двух языках – английском и хинди.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Кино Джей Джей Абрамс займется сериалами DC Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.

Политика Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Авто Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.

Гаджеты Потребители переходят на беспроводные гаджеты В 2019 году на смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки пришлось 10% рынка в штучном и 34% в денежном выражении (170 млрд руб.), а их продажи выросли на 30%, подсчитали в группе «М.Видео—Эльдорадо».

Происшествия В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.

Политика Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Происшествия На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.