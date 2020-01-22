Экономика
Lenta.ruСбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Наука
Чешские учёные создали устойчивых к лейкозу кур
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Происшествия
Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек
Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Космос
Индия отправит в космос «божественного» робота-женщину
Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как "космос" и "друг", "божество"), способен выполнять различные задачи и говорит на двух языках – английском и хинди.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию
Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Хоккей
Дорофеев: в «Вегасе» мне говорят — ждём тебя. А у меня контракт с «Металлургом»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев, выбранный «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ, рассказал о беседах с руководством американского клуба.
Гаджеты
Потребители переходят на беспроводные гаджеты
В 2019 году на смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки пришлось 10% рынка в штучном и 34% в денежном выражении (170 млрд руб.), а их продажи выросли на 30%, подсчитали в группе «М.Видео—Эльдорадо».
Общество
Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому
Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Общество
Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани
Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
Политика
Госдума поддержала проект о введении должности зампредседателя Совбеза
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.
Происшествия
Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо
На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» при столкновении с КамАЗом погиб водитель
На трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти при столкновении с КамАЗом погиб водитель легковушки, сообщает в среду отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Культура
В Москве госпитализирован актер Виктор Раков
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Армия и оружие
По Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой после обвинений Ирана в терроризме. Видео
После заявления Эр-Рияда о «терроризме Ирана», по Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.