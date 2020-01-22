Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.
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«Сбербанк» остается самым дорогим российским брендом

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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
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При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
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Пневмония, которая развивается на фоне заражения новым типом коронавируса, стала причиной смерти уже 17 человек в Китае, 22 января сообщает комитет по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй.
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Ракетный удар Ирана по базе США нанес урон репутации Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский военный якобы не пострадал в ходе обстрела иранцами авиабазы "Айн аль-Асад".
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