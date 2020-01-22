Экономика
Lenta.ruСбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.
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Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Общество
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее на 100 миллионов рублей из-за слов о "нищих россиянах и быдле".
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Совфед утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ
Совет Федерации утвердил заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора России, передает РИА "Новости".
Технологии
Глава Ericsson: мы опережаем всех в области 5G
Глава Ericsson недавно заявил средствам массовой информации, что ни одна компания не превосходит шведского телекоммуникационного гиганта в области технологий 5G.
Общество
На форуме в Давосе отменили сессию с участием Дерипаски
На Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили сессию "Глобальное влияние климатической стратегии России", в которой должен был принять участие бизнесмен Олег Дерипаска.
Экономика
Подсчитаны расходы на маткапитал в России
Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Авто
Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру
Компания Toyota запускает глобальную отзывную кампанию, которая затронет 3,4 миллиона машин, 2,9 миллиона из которых были проданы в США.
Политика
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Гаджеты
Мини-ПК Chuwi Herobox можно использовать в качестве домашнего кинотеатра благодаря поддержке 4K-видео
Помимо применения Chuwi Herobox в качестве настольного компьютера или NAS-сервера, новинку можно использовать как полнофункциональный домашний аудио и видеоцентр (Home Theatre Personal Computer, HTPC).
Политика
Россиянин продаст подарок Путина за 22 миллиона рублей
Россиянин продаст подаренные президентом России Владимиром Путиным часы за 22 миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Происшествия
В Москве угрожают выбросить ребенка из окна квартиры
На юге Москвы спасатели пытаются попасть в квартиру, где, по информации СМИ, человек угрожает выбросить ребенка из окна, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Наука
В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер
Кратер Яррабубба, который находится на западе Австралии, является древнейшим на Земле кратером метеоритного происхождения.
Политика
Правозащитники, ученые и деятели культуры выступили с открытым письмом, где призвали изменить избирательные законы
Авторы призвали провести честные выборы в Госдуму в следующем году.
Шоу-бизнес
Волочковой предложение сделал сын Никаса Сафронова
Художник Никас Сафронов заявил о том, что его старший сын Дмитрий сделал предложение балерине Анастасии Волочковой.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.