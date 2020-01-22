Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга самых дорогих брендов мира Global 500 2020, сообщает Finam.

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

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