Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.
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Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАССвчера в 05:41

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:46, Вашингтон
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Известия 07:33
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал

В Твери автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.
Российская газета 07:32
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия вчера в 10:36
Армия и оружие

Россия высказала озабоченность количеством спутников США в космосе

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов во вторник, 29 октября, выступил на Первом комитете Генассамблеи ООН против наращивания США военного потенциала в космосе.
Дума ТВ 04:23
Игры

Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза

CyberSport.ru 04:15
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Гаджеты

Samsung нарастит ODM-производство смартфонов в 2020 году

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, в следующем году намерен значительно увеличить объёмы ODM-производства смартфонов.
3DNews 06:28
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

Мой Брянск 28 октября в 13:45
Политика

Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за мероприятий в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:54
Футбол

Диего Марадона руководил командой на троне

News.ru 04:19
Происшествия

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество

Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.
Газета.Ru 06:30
Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru вчера в 08:25
Общество

Четверть россиян задумывается о переезде в другой город или регион

О переезде в Петербург мечтают 15% россиян, в Москву - 8% и в Краснодар хотят уехать жить 6%. Основными причинами для смены места жительства россияне назвали безработицу, низкий уровень жизни и плохую экологию в их городах.
Online47.ru вчера в 19:26
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK 28 октября в 06:55
Происшествия

Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз.
Русская Планета 06:40
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
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