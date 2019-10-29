Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.
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Что можно Сбербанку и больше никому

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Аналитики позитивно оценили для Mail.ru Group возможную покупку Сбербанком доли в холдинге

ТАСС14:37

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
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Adindex.ru 03:55
Армия и оружие

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБК 18:21
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Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
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В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

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Армия и оружие

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В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
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В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.
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Минобороны Турции опровергло сообщения о покупке российских Су-35

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Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
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Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
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