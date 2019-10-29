Экономика
BFM.ruСбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Кино
WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max в 2020 году
Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
Adindex.ru 03:55
Политика
Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7
Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
Росбалт 19:20
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Футбол
КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Матч ТВ 08:13
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Музыка
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости 11:58
Происшествия
Спасатели ведут поиски пропавших в Приморье рыбаков
Спасательные службы ведут поиски четырех мужчин в Ольгинском районе Приморья, не вернувшихся с рыбалки.
Народные новости 27 октября в 22:56
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Гаджеты
Samsung представила новый концепт складного смартфона
На конференции для разработчиков был показан короткий ролик с новым концептом складного телефона.
Live24 09:40
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.
RT на русском 18:46
Армия и оружие
Минобороны Турции опровергло сообщения о покупке российских Су-35
News.ru вчера в 15:33
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY вчера в 10:24
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru 18:19
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Экономика
Определены самые подделываемые в России банкноты
Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Lenta.ru 11:31
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 28 октября в 16:51
Политика
В Германии призвали оставить Украину транзитером газа
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.
Газета.Ru 09:37