Экономика
BFM.ruСбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Политика
Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Финансы
Как доллар и евро завершают октябрь: курс валют на четверг
Национальный банк Молдовы объявил официальный обменный курс на четверг, 31 октября.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Баскетбол
59 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Вашингтон»
Гаджеты
Apple купила бренд российской компании
Компания ISBC продала свою торговую марку AIRTAG американскому техно-гиганту Apple.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Политика
В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Общество
Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
Футбол
КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Политика
Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы заключения договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа.
Происшествия
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Политика