Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.

Политика Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

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Общество Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Общество Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.