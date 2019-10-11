Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с 2020 года компания собирается отменить комиссии за переводы внутри банка. Также Греф заявил, что следует ужесточить ответственность за кражу личной информации клиентов банков. Греф предложил расширить состав преступления в Уголовном кодексе.

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