Экономика

Народные новостиНародные новостиСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с 2020 года компания собирается отменить комиссии за переводы внутри банка. Также Греф заявил, что следует ужесточить ответственность за кражу личной информации клиентов банков. Греф предложил расширить состав преступления в Уголовном кодексе.
Читать в источнике
Комментировать74
с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:39

Подробнее о событии

В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

Lenta.ru07:59

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАСС06:39

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

Коммерсантъ07:24

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Российская газета06:56

Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

РБК07:30

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомости06:16

Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

ПРАЙМ06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Общество

В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 08:16
Происшествия

В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Происшествия

Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь

Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Единоборства

Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо

Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru 21:25
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 16:35
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.
Astera 09 октября в 05:07
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Футбол

Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.
REGNUM 07:42
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем из-за измены

Диана Шурыгина и оператор Андрей Шлягин решили развестись после двух лет брака.
Life.ru 14:04
Хоккей

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин уволен со своего поста

После окончания матча стало известно, что вице-президент клуба Геннадий Величкин отправлен в отставку со своей должности.
Первый областной 01:28
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Политика

Военным собираются поднять зарплаты и пенсии

В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.
Pressa40 06:42
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

Известия 08:55
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Авто

В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone

Где кроме различных оригинальных запчастей продают и легендарный спорткар Nissan Skyline 1990-х и 2000-х годов выпуска с минимальными пробегами и в идеальном практически состоянии и при этом дешевле новых сматрфонов iPhone-11.
Ugpressa.ru вчера в 15:44
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU вчера в 23:13
Армия и оружие

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное