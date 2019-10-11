Экономика

Народные новостиНародные новостиСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что с 2020 года компания собирается отменить комиссии за переводы внутри банка. Также Греф заявил, что следует ужесточить ответственность за кражу личной информации клиентов банков. Греф предложил расширить состав преступления в Уголовном кодексе.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:39

Подробнее о событии

В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

Lenta.ru07:59

Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

РБК07:30

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомости06:16

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Российская газета06:56

Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

ПРАЙМ06:52

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАСС06:39

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

Коммерсантъ07:24
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В Красном море взорвали иранский танкер

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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

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Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

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НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL

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ВВС Турции по ошибке атаковали базу американского спецназа в Сирии

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Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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