Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк собирается отменить так называемый банковский роуминг, пишет ТАСС. Речь идёт о комиссии за переводы внутри банка. Греф рассказал, что банк уже экспериментирует с этой темой и ведёт переговоры с ФАС.

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