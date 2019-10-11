Экономика
Ореанда-НовостиСбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка
Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказал, что банк собирается отменить так называемый банковский роуминг, пишет ТАСС. Речь идёт о комиссии за переводы внутри банка. Греф рассказал, что банк уже экспериментирует с этой темой и ведёт переговоры с ФАС.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАССвчера в 06:39
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