Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС06:39

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В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

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Коммерсантъ07:24

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