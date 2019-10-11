Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАССвчера в 06:39

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Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАССвчера в 06:39

Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

РБКвчера в 07:30

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:24

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Российская газетавчера в 06:56

В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

Lenta.ruвчера в 07:59

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомостивчера в 06:16

Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

ПРАЙМвчера в 06:52
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Общество

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Экономика

ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына

Результатом травмы стало то, что важный матч Россия-Шотландия семье пришлось смотреть не на стадионе, а дома, по телевизору.
Телепрограмма вчера в 13:06
Футбол

Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

Телеканал ОТВ 10 октября в 12:52
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы

Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Donday.ru вчера в 16:24
Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru 10 октября в 17:02
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие

Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
РБК вчера в 15:40
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Здоровье

Минздрав назвал лидеров по заболеваемости алкоголизмом среди регионов

На втором месте расположилась Якутия. В данном регионе на десять тысяч населения приходится 23 человека с данным заболеванием.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru вчера в 13:05
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Театры

В Казани актер умер во время спектакля

Известия вчера в 14:15
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Культура

Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке

Ньюс-НН 10 октября в 12:38
Происшествия

Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь

Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия вчера в 19:59
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv вчера в 04:26
Здоровье

Названы продукты, которые эффективно утоляют голод

Фасоль и горох содержат клетчатку. Люди, которые придерживаются диеты, чувствуют себя менее голодными, когда употребляют бобовые.
RuNews24.ru вчера в 07:23
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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