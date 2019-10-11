Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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