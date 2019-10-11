Экономика
Российская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 18:53
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор вчера в 13:02
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Футбол
В Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч
На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
Эхо Москвы 01:45
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Армия и оружие
Совбез ООН не принял резолюцию по турецкой операции в Сирии
Совет безопасности ООН не смог согласовать заявление по турецкой операции на северо-востоке Сирии, 10 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 15:59
Технологии
Carlsberg представила биоразлагаемую бутылку из бумаги для пива
Пивоваренная компания Carlsberg Group представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива.
Интерфакс 07:16
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика
В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ
В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
Arzuw.News 02:58
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18
Кино
Стала известна дата премьеры трейлера «Ведьмака» от Netflix
Дата и время премьеры станут известны после составления финального расписания мероприятия.
Газета.Ru 06:30
Игры
Epic Games Store начал бесплатную раздачу игры про колонизацию Марса
CyberSport.ru 05:02
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Авто
Мантуров назвал объем заказов на автомобили Aurus
В рамках интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым стало известно, что на новые автомобили роскошной российской марки Aurus поступило уже более 600 предварительных заказов.
32CARS.ru 05:19
Единоборства
Путин рассказал боксерам о том, как ему сломали нос на тренировке
Владимир Путин, лидер Российской Федерации, поведал боксерам о том, что во время тренировочного боя ему сломали нос.
Discover24 06:44
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Кино
Билли Портер может сыграть фею-крестную в новом фильме «Золушка»
Билли Портер может стать первым мужчиной, сыгравшим фею-крестную Золушки — по данным Variety, актер ведет переговоры с Sony.
Salt Mag 04:56
Шоу-бизнес
Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца
В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.
Дни24 09 октября в 21:10
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22