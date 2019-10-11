Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.

Политика Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Политика Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».

Авто АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей Отечественная компания начала продажи новой лимитированной серии Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Экономика Греф предложил ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов Сбербанк предлагает ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов, внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, заявил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.