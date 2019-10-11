Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

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Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

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Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

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Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

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В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
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