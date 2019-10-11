Экономика
Российская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
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В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Политика
Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере
Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
Политика
Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Авто
АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей
Отечественная компания начала продажи новой лимитированной серии Lada #Club, отличительной особенностью которой является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования.
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Шоу-бизнес
Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку
Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Политика
В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Экономика
Греф предложил ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов
Сбербанк предлагает ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов, внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, заявил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
Здоровье
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Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.