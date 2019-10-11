Экономика
Российская газетаСбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и межрегиональной дискриминацией.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС11 октября в 06:39
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Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы
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Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка
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