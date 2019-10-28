Экономика
ИнтерфаксСбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Политика
Посольство России раскритиковало США за жестокое отношение к Ярошенко
Власти США проявляют негуманное и жестокое обращение к россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме; Москва будет ставить этот вопрос перед международными правозащитными организациями, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
РИА Новости 18:21
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ заинтересовались игроком «Спартака»
Скауты нескольких английских клубов следили за игрой полузащитника «Спартака» Алекса Крала в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».
ФАН 14:05
Гаджеты
Продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз
В результате продажи смартфонов Realme выросли за год в шесть раз в сравнении с третьим кварталом 2018 года.
Astera 15:38
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:19
Путешествия
Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих
По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.
ТАСС 06:39
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Шоу-бизнес
Екатерина Старшова празднует совершеннолетие
Сегодня Екатерина Старшова, которая чаще ассоциируется у поклонников с Пуговкой из сериала «Папины дочки», празднует свое совершеннолетие.
OAnews 05:46
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM 06:20
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
News.ru 08:16
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 10:07
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today 13:26
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Спорт день за днем вчера в 17:19
Спорт
Серверы Steam вновь доступны
Около 22:00 по московскому времени обнаружились сбои в работе серверов Steam.
Cyber.sports.ru 15:13
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском вчера в 11:35
Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Индикатор 09:00
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Единоборства
Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Московский Комсомолец 26 октября в 11:34
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Lenta.ru вчера в 20:03
Авто
В России пользуются спросом только три класса автомобилей
Самым популярным кроссовером стал Skoda Kodiaq. Тем временем эксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV в России.
CarsWeek.ru 03:57
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске
В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.
Rusvesna.su 17:32
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ 17:30
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
РИА Новости 16:40