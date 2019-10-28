Экономика
ИнтерфаксСбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.
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Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
Московский Комсомолец Чита 26 октября в 22:34
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие
Курды отошли от границы Сирии и Турции
Представители вооруженные курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в воскресенье заявили, что окончательно отвели бойцов, вооружения и технику за 30-ти километровую зону от сирийско-турецкой границы.
Военное дело 27 октября в 09:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском вчера в 04:30
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Политика
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Армия и оружие
Аваков выразил поддержку батальону «Азов»
Газета.Ru вчера в 17:58
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Хоккей
«Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4»
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.
Sport24.ru 00:33
Авто
ВИП-гараж: за год для Евгения Куйвашева и его подчиненных купили 27 элитных автомобилей
Известно, что Евгений Куйвашев отказался от Mercedes-Benz S-класса, который достался ему в наследство от Александра Мишарина.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Футбол
ФК «Ростов» рассказал, чем у них занимается Мамаев
161.ru вчера в 08:59
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Super.ru 26 октября в 14:40
Шоу-бизнес
Александру Градскому предстоит экстренная операция
Поклонники переживают о самочувствии кумира. Недавно в СМИ появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле.
StarHit.ru вчера в 12:30
Путешествия
Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники
Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Паводок в Хабаровском крае завершился
На территории Хабаровского края не осталось подтопленных территорий. Вода ушла из шести населенных пунктов.
Телеканал 360° 00:25
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22