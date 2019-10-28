Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Армия и оружие Курды отошли от границы Сирии и Турции Представители вооруженные курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) в воскресенье заявили, что окончательно отвели бойцов, вооружения и технику за 30-ти километровую зону от сирийско-турецкой границы.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Шоу-бизнес В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Хоккей «Ванкувер» разгромил «Флориду», у Дадонова 1 очко и «-4» Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей и заработал показатель полезности «-4». Голкипер Сергей Бобровский отыграл 13:42 в первом периоде и пропустил 2 шайбы с 6 бросков.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.

Политика Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Происшествия Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.

Шоу-бизнес Александру Градскому предстоит экстренная операция Поклонники переживают о самочувствии кумира. Недавно в СМИ появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле.

Путешествия Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.

Политика Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".