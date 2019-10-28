Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

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Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Армия и оружие В США вспомнили о соратнике Гитлера после уничтожения аль-Багдади Вуд отмечает, что найти лидера ИГ на территории ХТШ — то же самое, что обнаружить личного секретаря Гитлера Мартина Бормана спокойно живущим в синагоге на Верхнем Ист-Сайде (Нью-Йорк).

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