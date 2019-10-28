Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.
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Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Интерфакс13:40

Bloomberg: Газпромбанк хочет продать долю в Mail.ru Group Сбербанку

ТАСС13:13

Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить 20% голосующих акций Mail.Ru

РБК14:47

Bloomberg узнал о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Ведомости14:07

СМИ: Сбербанк хочет выкупить долю у Газпромбанка в Mail.ru

Коммерсантъ15:10

Стало известно о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю акций Mail.ru

Lenta.ru15:19

Bloomberg узнал о возможной покупке Сбербанком доли в Mail.ru

Forbes14:42
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
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