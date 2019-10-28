Экономика
ИнтерфаксСбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Футбол
Игнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита».
Нева Спорт 15:32
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Гаджеты
Состоялся релиз дистрибутива MX Linux 19
Разработчики выпустили свежий релиз лёгкого дистрибутива MX Linux 19.
3DNews 06:14
Кино
В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Piter.tv 07:44
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Армия и оружие
The Conversation (Австралия): могла ли атака легкой кавалерии в Балаклавском сражении завершиться успехом? (The Conversation)
В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
ИноСМИ 08:29
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
ТАСС 15:51
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
РИА Новости 16:48
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Южный Федеральный 06:53
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Кино
В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов
В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Афиша Daily 11:23
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
О поручении премьера проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и пластиковой тары сообщалось в мае этого года.
РБК 13:11
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Политика
Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ
Северный совет, в который входят представители парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, заявил о намерении увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.
RT на русском 15:53
Армия и оружие
Аваков приехал в Мариуполь поддержать боевиков «Азова»
Будучи в Мариуполе глава украинского МВД нанес визит в мобильный центр отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов».
Военное дело 14:23
Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Наука
Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки
Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.
Индикатор 13:31
Общество
Космическая компания Virgin Galactic стала публичной
Акции Virgin Galactic торгуются на бирже под тикером SPCE. О намерении Virgin Galactic стать публичной компанией стало известно еще в июле.
Коммерсантъ 13:15
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10