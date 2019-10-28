Сбербанк планирует купить 20% голосующих прав в Mail.Ru Group у Газпромбанка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg. Сумма возможной сделки — около $170 млн. Сделка может состояться совсем скоро, однако переговоры по ней не завершены, рассказали собеседники Bloomberg.

Bloomberg: Сбербанк собирается купить долю в Mail.Ru у Газпромбанка

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