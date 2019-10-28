Экономика
ИнтерфаксСбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.
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Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Политика
В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы
Автор статьи уверен, что Европа восприняла вывод войск США из Сирии с раздражением, а плана «Б» у НАТО не нашлось.
Авто
ВИП-гараж: за год для Евгения Куйвашева и его подчиненных купили 27 элитных автомобилей
Известно, что Евгений Куйвашев отказался от Mercedes-Benz S-класса, который достался ему в наследство от Александра Мишарина.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Авто
Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога
Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Экономика
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Армия и оружие
В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат
Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения об «углеродном сборе», предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.
Кино
Друг Фредди Меркьюри выступил против съемок «Богемской рапсодии 2»
Близкий друг вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри Питер Фристоун рассказал, почему снимать вторую часть фильма о жизни музыканта не стоит.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Происшествия
В Екатеринбурге женщина выпала из окна роддома и погибла
Вечером 28 октября женщина выпала из окна роддома №40 в Екатеринбурге, и разбилась насмерть.
Кино
Актеры, которые начали свою карьеру в ужастиках
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Кино
Завершился Римский кинофестиваль
Завершился Римский кинофестиваль Показами фильмов «Грех» Андрея Кончаловского и «Santa subito» Алессандро Пивы в воскресенье завершился Римский кинофестиваль.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Армия и оружие