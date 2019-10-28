Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн.

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

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