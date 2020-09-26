АБН 11

Единственным крупным системообразующим банком с притоком валютных средств стал Сбербанк — за месяц его вклады пополнились на 60,6 млн долларов. Крупнейший отток зафиксирован ЦБ РФ в ВТБ, клиенты финансовой организации перевели на счета 611,7 млн долларов.