Сбербанк сохранил приток валютных вкладов в августе
Единственным крупным системообразующим банком с притоком валютных средств стал Сбербанк — за месяц его вклады пополнились на 60,6 млн долларов. Крупнейший отток зафиксирован ЦБ РФ в ВТБ, клиенты финансовой организации перевели на счета 611,7 млн долларов.В источнике
С чего всё началось
Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады
Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов.
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В августе только один крупный российский банк показал приток валюты на вклады
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