Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

Сбербанк сохранил приток валютных вкладов в августе

Единственным крупным системообразующим банком с притоком валютных средств стал Сбербанк — за месяц его вклады пополнились на 60,6 млн долларов. Крупнейший отток зафиксирован ЦБ РФ в ВТБ, клиенты финансовой организации перевели на счета 611,7 млн долларов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов.
ПРАЙМвчера в 00:15
Подробнее о событии
АБН

Россияне за месяц сняли с валютных вкладов 866 млн долларов

АБНвчера в 09:20
News.ru

Россияне вывели с валютных вкладов в августе $237,5 млн

News.ruвчера в 04:01
Коммерсантъ

В августе только один крупный российский банк показал приток валюты на вклады

Коммерсантъвчера в 01:24
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

BFM.ruвчера в 02:50
ГЛАС.RU

Только один российский банк в августе показал приток валюты на вклады

ГЛАС.RUвчера в 02:04
Российская газета

В августе только один крупный банк смог привлечь валюту на вклады

Российская газетавчера в 03:54
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

ПРАЙМвчера в 00:15

Продажи Tekken 7 превысили 6 млн. В мире продано более 50 млн копий игр серии

Генеральным продюсер оригинальных тайтлов Bandai Namco и глава киберспортивного отдела компании Кацухиро Харада поделился статистикой продаж Tekken 7. В мире продано более 6 млн копий Tekken 7, общий продажи игр серии файтинга превысили 50 млн копий.
Cyber.sports.ru02:35

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ряд средств массовой информации обратил внимание на опубликованный в Youtube видеоролик, на котором запечатлена попытка истребителя ВВС Соединенных Штатов F-15 Eagle повторить уникальный трюк российского истребителя Су-30СМ, выполненный в конце 2017 года в небе над Сирией.
Военное дело03:09
64