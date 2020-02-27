Сбербанк России оставил без изменения прогнозы по своим финансовым показателям в 2020 году, следует из материалов банка к отчету по МСФО за 2019 год. Предыдущие прогнозные показатели были обнародованы в декабре 2019 года.

Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Происшествия Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Энергетика CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.

Политика Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.

Спорт Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.

Политика США отказали России во встрече по ДСНВ Россия получила отказ от США по предложению провести встречу юристов для обсуждения продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Общество Первый случай заражения коронавирусом выявили в Эстонии Как уточняет rus.err.ee, остальную информацию по ситуации с новым типом коронавируса власти Эстонии намерены предоставить на пресс-конференции.

Происшествия Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.

Здоровье В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.