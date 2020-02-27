Финансы
ИнтерфаксСбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год
Сбербанк России оставил без изменения прогнозы по своим финансовым показателям в 2020 году, следует из материалов банка к отчету по МСФО за 2019 год. Предыдущие прогнозные показатели были обнародованы в декабре 2019 года.
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