Чистая прибыль группы Сбербанка за I квартал 2020 года составила 120,5 млрд рублей, уменьшившись на 46,8% в годовом выражении.

Сбербанк сократил квартальную прибыль по МСФО на 46,8%

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