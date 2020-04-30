Финансы

Банки.руБанки.руСбербанк сократил квартальную прибыль по МСФО на 46,8%

Чистая прибыль группы Сбербанка за I квартал 2020 года составила 120,5 млрд рублей, уменьшившись на 46,8% в годовом выражении.
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Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

Российская газета05:23

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

ТАСС04:16

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

Rambler News Service03:05

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Коммерсантъ04:03

Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%

Вести.Ru03:48

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

РБК03:18

Сбербанк из-за коронавируса сократил квартальную чистую прибыль по МСФО на 47%

Интерфакс04:07
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