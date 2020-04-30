Финансы

Банки.руБанки.руСбербанк сократил квартальную прибыль по МСФО на 46,8%

Чистая прибыль группы Сбербанка за I квартал 2020 года составила 120,5 млрд рублей, уменьшившись на 46,8% в годовом выражении.
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