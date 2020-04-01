Всего за неделю продажи спиртного в России выросли на 21,9%. Россияне начали массово скупать алкогольную продукцию на фоне пандемии коронавирусного заболевания. Об этом сообщают эксперты «Сбербанка» в отчете, который был опубликован в среду, 1 апреля.

«Сбербанк» сообщает о росте спроса на алкоголь

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

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