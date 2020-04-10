Коронавирус
News.ruСбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты
Порядка 200 заявок поступило в Сбербанк от предприятий малого бизнеса по кредитам для выплаты зарплат по 0%. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. Он пояснил, что кредит выдаётся на один месяц.
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с чего всё началось
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.РБКвчера в 17:00
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Сбербанк назвал число поданных бизнесом заявок на кредиты на выплату зарплат
Rambler News Service03:25
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