Коронавирус

News.ruNews.ruСбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты

Порядка 200 заявок поступило в Сбербанк от предприятий малого бизнеса по кредитам для выплаты зарплат по 0%. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов. Он пояснил, что кредит выдаётся на один месяц.
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с чего всё началось

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк назвал число поданных бизнесом заявок на кредиты на выплату зарплат

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Сбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты

News.ru03:24

Сбербанк сообщил число заявок на кредиты для зарплаты под 0%

REGNUMвчера в 21:14

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Интерфакс02:52

Сбербанк отчитался о первых итогах кредитной поддержки бизнеса

Вести.Ru03:23

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

РБКвчера в 17:00
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Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Энергетика

Россия готова на переговоры по нефти, но саудиты расширили требования

«Вам необходимо пойти на еще большее сокращение», — рассказал источник агентства, не уточняя детали требований Эр-Рияда.
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В Ухте подтвержден первый случай коронавируса

Фото Виктора Бобыря из архива БНК По данным на 9 апреля, есть один подтвержденный случай заражения коронавирусом у женщины в Ухте.
ИА БНК 04:27
Экономика

Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов

Президент Владимир Путин на совещании с главами регионов предложил предоставить отсрочку по уплате страховых взносов с фонда оплаты труда всем предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 09:46
Общество

Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Газета.Ru 05:04
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Здоровье

Радий Хабиров попросил медиков Башкирии «не побираться»

Радий Хабиров попросил главных врачей медучреждений «прекратить побираться» и просить помощи у граждан.
Уфа1.ру 04:10
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

Мелюта Вуйнович объяснила региональные ограничения в РФ. В ВОЗ оценили меры России против коронавируса.
Piter.tv 04:50
Общество

В Хабаровске летние каникулы в школах объявят в апреле

Власти Хабаровска решили отпустить на летние каникулы всех школьников с первого по седьмой класс уже в апреле.
Московский Комсомолец 02:51
Здоровье

80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
АПН - Нижний Новгород вчера в 04:24
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:32
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Военное дело 01:14
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Футбол

Ольга Смородская: «Зря Кикнадзе так говорил про Гильерме. Не вижу ему альтернативы в РПЛ»

Что касается чемпионата, то, на мой взгляд, его надо попробовать доиграть.
Спорт-Экспресс 04:40
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Актуальные Новости вчера в 07:59
Экономика

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Ведомости 03:38
Общество

В Прикамье 371 организации разрешили работать во время самоизоляции

На сегодняшний день власти Пермского края разрешили продолжить работу в период режима самоизоляции 371 организации.
Рифей-Пермь 04:28
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Эксперты отметили лучшие региональные инициативы по борьбе с COVID-19

Пермский край, Мурманская область и Карелия возглавили рейтинг 10 лучших региональных инициатив по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, составленного Центром политической конъюнктуры, рейтинг имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 05:00
Здоровье

COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч

Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Волжский.ру 04:22
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