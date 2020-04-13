МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Злоумышленники собирают данные карт, предлагают дорогостоящие анализы и лекарства. Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса. О способах обмана рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, сообщает "РИА Новости".

Сбербанк сообщил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

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