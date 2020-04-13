Коронавирус
Деловое.ТВСбербанк сообщил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Злоумышленники собирают данные карт, предлагают дорогостоящие анализы и лекарства. Сбербанк предупредил россиян о новых схемах мошенничества на фоне пандемии коронавируса. О способах обмана рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов, сообщает "РИА Новости".
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:54
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В Оренбуржье выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Оренбург, 13 апреля 2020, 13:29 — REGNUM В Оренбургской области за последние сутки, на 13 апреля, выявлено еще десять случаев заражения коронавирусом.
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RT на русском 08:42
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Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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Волгоградская правда 04:29
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ТАСС 05:53
Наука
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Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).
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Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
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«Зенит» хочет приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
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Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
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В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта
За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Вести.Ru вчера в 12:55
Общество
ВОЗ назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве быстро стало расти число заболевших коронавирусом из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней.
Росбалт вчера в 18:05
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Экономика
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Москва, 13 апреля 2020, 14:55 — REGNUM Российская сторона уведомила Люксембург и Мальту о повышении налога на дивиденды, которые выводятся за рубеж.
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Kinonews.ru 08:01
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
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Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Армия и оружие
Ми-24П сил Хафтара сбили в ходе масштабных боев в Ливии
Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) потеряли в ходе боевых действий вертолет огневой поддержки Ми-24П.
Российская газета 06:32
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
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Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Главного кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах.
Газета.Ru 08:39