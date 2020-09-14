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РИА Новости
РИА Новости

Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости

Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии: в июле и августе его состояние было больше похоже на перегрев, а стоимость квадратного метра в среднем по стране выросла на 3%, во многом благодаря госпрограмме льготной ипотеки, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".В источнике
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ПРАЙМ

Чем закончится перегрев на рынке жилья

ПРАЙМ08:03
Банкфакс

Цены на недвижимость в Республике Алтай резко пошли в гору из-за туристов в период ковида

Банкфакс05:44
РИА Новости

Риелторы не отмечают «перегрева» на рынке недвижимости

РИА Новостивчера в 11:35
Экономика и жизнь

Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал

Экономика и жизньвчера в 10:54
Финансовая газета

Сбербанк: рынок недвижимости в июле-августе демонстрирует активный рост

Финансовая газетавчера в 10:42
Астраханские новости

Исследование: цены на квартиры в Астрахани рекордно растут

Астраханские новости03:58
Банки.ру

Исследование: на рынке недвижимости в июле и августе наблюдался перегрев вместо падения цен

Банки.рувчера в 08:25

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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«Вова покупает билет до Ростова»: украинская рок-группа посвятила песню Зеленскому

Клип на песню был опубликован в YouTube 15 сентября В припеве песни звучат слова: "Бывай здорова, моя чернобровая, Вова покупает билет до Ростова, вчера еще была у нас священная корова, а ныне Вова щеголяет до Ростова".
Украина.ру08:02

ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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Администрация СИЗО может разрешить Ефремову готовить школьников к ЕГЭ

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала обсудить с руководством СИЗО Водник, где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, вопрос о том, чтобы артист готовил пребывающих в изоляторе несовершеннолетних к ЕГЭ.
Политическая Экспертиза08:41
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки

По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости17:13
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