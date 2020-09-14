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РИА Новости
РИА Новости

Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости

Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии: в июле и августе его состояние было больше похоже на перегрев, а стоимость квадратного метра в среднем по стране выросла на 3%, во многом благодаря госпрограмме льготной ипотеки, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".В источнике
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Астраханские новости

Исследование: цены на квартиры в Астрахани рекордно растут

Астраханские новости03:58
Томская интернет-газета

По данным сервиса «ДомКлик» за год цены на томское жилье выросли на 8,8%

Томская интернет-газета21:44
Экономика и жизнь

Состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал

Экономика и жизньвчера в 10:54
Финансовая газета

Сбербанк: рынок недвижимости в июле-августе демонстрирует активный рост

Финансовая газетавчера в 10:42
РИА Новости

Риелторы не отмечают «перегрева» на рынке недвижимости

РИА Новостивчера в 11:35
Банки.ру

Исследование: на рынке недвижимости в июле и августе наблюдался перегрев вместо падения цен

Банки.рувчера в 08:25

Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
РИА Новости05:32

В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры

Следователи обращаются ко всем, кто принимал участие в игре "U19" или пострадал от действий вышеуказанного мужчины, а также к тем, кто помогал Асланукову, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 23-21-57 – первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю; 8 (8512) 51-03-42 – следственное управление СК РФ по Астраханской области.
В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры
Блокнот Астрахань 03:03
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Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30

Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38