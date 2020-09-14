Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости
Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии: в июле и августе его состояние было больше похоже на перегрев, а стоимость квадратного метра в среднем по стране выросла на 3%, во многом благодаря госпрограмме льготной ипотеки, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".В источнике
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