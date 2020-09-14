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РБК
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.В источнике
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Forbes

Цены на квартиры в новостройках подскочили из-за льготной ипотеки

Forbes08:23
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
Невские Новости

Эксперт по недвижимости рассказала, когда снизятся цены на новостройки

Невские Новостивчера в 12:03
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
URA.Ru

Объявлено, когда подешевеют квартиры в российских новостройках

URA.Ruвчера в 10:23
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Китайский космический корабль, который отправился в свой испытательный полет 4 сентября с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и через два дня вернулся на Землю, оставил на околоземной орбите секретный объект.
ТК Звезда04:12
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
29

Хедлайнер фестиваля «Скрепа» поддержал ЛГБТ в Екатеринбурге

Один из музыкальных хедлайнеров прошедшего в Екатеринбурге недельного фестиваля традиционной культуры «Скрепа» Антон Беляев, выступивший на Плотинке со своей группой Therr Maitz 12 сентября, со сцены поддержал представителей ЛГБТ, которые в эти дни проводили свой недельный фестиваль – Ural Pride Week (в соцсетях и СМИ проведение фестиваля «Скрепа» часто оценивают как ответ на ЛГБТ-мероприятие).
Московский Комсомолец Екатеринбург00:27
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:46
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