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Ведомости
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Почему дорожает жилье Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми во время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК13:33
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Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
Дождь

Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

Дождь10:59
News.ru

В России цены на новостройки выросли на 6,2%

News.ru09:03
URA.Ru

Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

URA.Ru09:06
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК13:33
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

Кредит Белоруссии в $1,5 млрд, о выделении которого ранее объявил президент России Владимир Путин, не стоит сравнивать с займом в $3 млрд Украине при Викторе Януковиче, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине
Ведомости14:07
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новости15:28
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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