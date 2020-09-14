Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Почему дорожает жилье Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми во время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК13:33
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