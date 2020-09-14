Городской репортер 18

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.