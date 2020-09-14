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Ведомости
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК07:07
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Дождь

Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

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Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
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Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

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РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
News.ru

В России цены на новостройки выросли на 6,2%

News.ru09:03
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБК07:37
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», ‒ пишет издание.
Ведомости12:10
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