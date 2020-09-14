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Ведомости
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми по время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.
РБК07:07
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Дождь

Цены на квартиры в новостройках резко выросли из-за введенной Путиным льготной ипотеки

Дождь10:59
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
URA.Ru

Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

URA.Ru09:06
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
News.ru

В России цены на новостройки выросли на 6,2%

News.ru09:03
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
РИА Новости09:22
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета08:10
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
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