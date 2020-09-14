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Ведомости
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

В Сбербанке добавили, что льготная ипотека действует только для новостроек, «из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами». В 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%.В источнике
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News.ru

В России цены на новостройки выросли на 6,2%

News.ru09:03
ФАН

Россиянам рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках

ФАНвчера в 11:55
URA.Ru

Сбербанк: в Курганской области рухнули цены на квартиры. В регионе не согласны

URA.Ru09:06
РБК

Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки

РБК07:07
Ведомости

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки

Ведомости08:10
Народные новости

Эксперт спрогнозировал снижение цен на жилье в России

Народные новостивчера в 11:13
Комсомольская правда

«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года

Комсомольская правдавчера в 06:12

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live2404:41
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СКР проводит проверку после падения летательного аппарата в Крыму

Спортсмен из Петербурга потерял управление летательным аппаратом, из-за чего произошло его падение, рассказала ИА «Крыминформ» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Известия09:40

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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Экономист Юрий Пронько: пенсионная реформа в России провалилась

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Пронько отметил, что в ходе реформы не была претворена в жизнь ни одна из ее заявленных целей, за исключением повышения возраста выхода россиян на пенсию.
Аргументы недели09:16
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В Варшаве призвали Германию и ЕС «сдать в архив» проект «СП-2»

Варшава, 14 сентября 2020, 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
REGNUM06:22
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