В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку.

с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз. В этом году организация получила 2,5 миллиона обращений, рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Информацию передает корреспондент УтроNеws.

Политика Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Общество В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".

Политика Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.

Политика Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

Политика Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Общество В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.

Происшествия Суды Петербурга вновь эвакуируют Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг.

Политика Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.

Авто Обновленный Hyundai Solaris появится в России Как стало известно, продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris на российском рынке начнутся через несколько месяцев.

Политика США расширили санкции против России Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.