Общество

УтроNewsУтроNewsСбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз. В этом году организация получила 2,5 миллиона обращений, рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
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с чего всё началось

На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян

В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку.
Коммерсантъвчера в 12:39

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил о росте количества телефонных мошенничеств в 15 раз

Коммерсантъ04:17

Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз

РБК01:44

Журналист стал жертвой нового типа банковского мошенничества

Ридусвчера в 04:27

Миллионы россиян ответили на звонки подставных банковских сотрудников

Комсомольская правда00:30

Миллионы россиян ответили на звонки от якобы сотрудников банка

Российская газета00:11

Звонки клиентам стали самым популярным банковским мошенничеством

Телеканал 360°вчера в 21:04

«Ъ»: число жалоб в Сбербанк на звонки мошенников за два года выросло в 15 раз

ТАСС00:46
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Политика

Медведев заявил о сложности принятия решения о пенсионной реформе

По словам главы правительства, решение о проведении пенсионной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию далось ему нелегко, как и президенту России Владимиру Путину.
Южный Федеральный вчера в 20:02
Общество

В Генпрокуратуре назвали основное коррупционное нарушение чиновников

Русецкий напомнил, что с этого года прокуроры могут проводить проверки чиновников, которые уволились, но нарушили антикоррупционное законодательство.
Росбалт 04:26
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Политика

Украинцы сочли ополченцев Донбасса воюющими за российские деньги

Почти 29 процентов украинцев полагают, что «сепаратисты» получают деньги из России, которая якобы платит участникам боевых действий со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 06:25
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
РБК 03:16
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Политика

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Lenta.ru 06:37
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
Lenta.ru 00:46
Происшествия

Суды Петербурга вновь эвакуируют

Волна эвакуаций судов в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва продолжилась четверг.
ТАСС вчера в 02:59
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня вчера в 03:33
Политика

Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева

Авторы статьи отмечают, что Хангошвили, который считается соратником лидера боевиков Шамиля Басаева, погиб в берлинском Тиргартене 23 августа — в день рождения Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.
Lenta.ru 06:31
Авто

Обновленный Hyundai Solaris появится в России

Как стало известно, продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris на российском рынке начнутся через несколько месяцев.
ФАН 04 декабря в 06:05
Происшествия

В Калининграде зафиксировали гибель лебедей

ТАСС вчера в 12:42
Футбол

Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился впечатлениями о своем визите в Россию.
Lenta.ru 06:28
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Политика

Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях

Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Русская Планета 06:51
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Экономика

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Инфорос 05:14
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Известия вчера в 14:52
Происшествия

Врачи спасли женщину после шестичасовой остановки сердца

Вести.Ru 03:20
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Политика

Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым

В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Политика

На Украине объяснили желание отгородиться стеной от Донбасса

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что слова о возможности отгородиться стеной от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются метафорой.
Lenta.ru 06:47
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