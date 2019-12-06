В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку.

с чего всё началось

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз. В этом году организация получила 2,5 миллиона обращений, рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Информацию передает корреспондент УтроNеws.

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