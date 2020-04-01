Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк сообщил о росте трат россиян в винных магазинах

Расходы россиян в винных магазинах выросли на 21,9% в период с 23 по 29 марта по сравнению с показателем за предыдущую неделю и на 31,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
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