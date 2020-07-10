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КоммерсантъСбербанк сообщил о росте зарплат бюджетников
За весенние месяцы в секторе бюджетных предприятий объемы оплаты труда увеличились на 0,6%, сообщила пресс-служба Сбербанка. В кредитной организации пояснили, что это связано с дополнительными государственными выплатами. Однако в частном секторе у учителей и медиков зарплаты сократились на 15%.
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Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть.
RT на русском 10:20
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ вчера в 02:24
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Шоу-бизнес
Соседов высказался о распускающем слухи Бари Алибасове
Недавно известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о Бари Алибасове.
Актуальные Новости 11:54
Здоровье
Представителя ВОЗ раскритиковали за незнание численности населения РФ
Москва, 10 июля 2020, 15:01 — REGNUM Любые послабления карантинного режима, на которые идут власти РФ, во Всемирной организации здравоохранения воспринимают как прецедент, считает врач-инфекционист Георгий Викулов.
REGNUM 08:01
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru 07:44
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Политика
Депутат Шерин призвал не оставить без ответа блокировку RT в Литве
Москва должна отвечать на враждебные действия других стран в многократном размере, заявил депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя призыв своего коллеги Евгения Марченко запретить предпринимателям Литвы работу на территории России.
Народные новости 13:30
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Футбол
Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам матча 27-го тура против "Локомотива" (1:1).
РБК 11:19
Происшествия
Полиция изучает видеозаписи с клиентами интим-салона в Саратове
В Саратове полиция и Росгвардия накрыли интим-салон.
КП - Саратов 10:17
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с двумя дисплеями и огромной камерой
Согласно новому патенту, компания Xiaomi работает над интересным смартфоном, обладающим полностью безрамочным дизайном, двумя экранами и одной огромной камерой лишь с единственным датчиком.
MobiDevices 11:19
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 08:03
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
По заявлению главы рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, следует ужесточить наказание за использование "подложных" номеров увеличением штрафа с актуальных 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а вместе с тем, лояльнее относиться к грязным госзнакам, если на улице непогода.
Новые автомобили 06:48
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Кино
В «Песочном человеке» от Netflix «обновят» некоторые аспекты оригинала
Автор «Песочного человека» Нил Гейман рассказал, что в сериале-адаптации от Netflix будут обновлены некоторые аспекты оригинального комикса.
Игромания.ру 10:42
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Политика
Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии
Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 14:11
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Общество
Попова назвала условие снятия ограничений на выезд детей в лагеря
Запрет на отдых детей в лагерях не в своих регионах может быть отменен при благополучной эпидемической ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:10
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Происшествия
В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело на руководство клиники, где провели «женское обрезание» девятилетней девочке
В июле 2019 года в Ингушетии возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) в отношении гинеколога Изани Нальгиевой, которая провела в клинике «Айболит» процедуру женского обрезания девятилетней девочке.
Дождь 10:29
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13