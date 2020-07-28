Коронавирус
РБКСбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса
Восстановление потребительского спроса в России «затухает», к такому выводу пришли эксперты Сбербанка.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Политика
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить в парламенте страны 3 августа, в день обращения белорусского лидера Александра Лукашенко с ежегодным посланием к народу и парламенту, сообщил во вторник штаб альтернативных политиков, объединивших свои усилия вокруг Тихановской.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
В Великобритании выйдет разгромная биография Маркл
В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
Подмосковье Сегодня вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Общество
ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения
Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
Общество
ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка
Федеральная антимонопольная служба сообщила о признаках нарушения Райффайзенбанком антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам.
РБК 08:12
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»
Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.
РБК 08:40
Происшествия
Трое мужчин пытались продать саратовца, изнасиловали его и убили
"Размышляя, как наказать 32-летнего за хищение телефона, трое злоумышленников решили взыскать с него «убытки», продав мужчину в качестве рабочей силы в одно из местных личных подсобных хозяйств", - рассказали в ведомстве.
Саратов 24 07:06
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:44
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Экономика
Доходы бюджета Тюменской области сократились на 25,5 млрд рублей
Доходы областного бюджета Тюменской области в первом полугодии 2020 года сократились на 25,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает губернатор Тюменской области Александр Моор, 28 июля передает Тюменская линия.
ИА Красная Весна 08:35
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
Вести.Ru 08:07
Экономика
Бизнесменов-пенсионеров могут освободить от налогов
Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко выдвинула предложила об освобождении от уплаты налогов и сборов пенсионеров-предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших от коронавируса.
Долг.рф 06:26
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Игры
Project Athia от Square Enix будет игрой в открытом мире
На презентации Sony в июне студия Luminous Production и издательство Square Enix анонсировали остросюжетное приключение под рабочим названием Project Athia.
Игромания.ру 03:13
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»
В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12