Экономика
ИнтерфаксСбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода
В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.
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Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США
«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Политика
На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»
В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.
Шоу-бизнес
Петросян ответил СМИ, сообщившим о его свадьбе
На днях СМИ сообщили о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Брухуновой. Уточнялось, что в брак пара вступила в начале декабря 2019 года.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»
Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Энергетика
Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС
Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Транспорт
Крымский мост могут закрыть на неделю
Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года.
Политика
Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей
На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Политика
Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
Спорт
Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Экономика
«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково
«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
Политика
Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
Общество
Стало известно, от чего умер Юрий Лужков
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.