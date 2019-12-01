Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

Интерфакс04:26

Сбербанк за два года предотвратил хищения на 67 млрд рублей

Life.ru03:44

Сбербанк в 2018-2019 гг. предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд руб

ТАСС02:07

«Сбербанк» предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд. руб

ГЛАС.RU03:04

Сбербанк предотвратил кибермошенничество на 67 млрд рублей

Банки.ру02:34

Сбербанк за полугодие отразил более 2 тыс. кибератак

Финмаркет02:29

Сбербанк отразил в первом полугодии более 2 тысяч кибератак

Вести.Финанс03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

ГЛАС.RU 08:45
Политика

Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Газета.Ru 09:15
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Общество

На счет фонда Навального попытались перевести новый платеж из США

«В отличие от сентябрьского платежа от испанца, который каким-то поразительным образом сразу поступил на рублевый счет, тут все корректно»,— отметил господин Волков.
Коммерсантъ 08:56
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Политика

На сайте Зеленского исказили текст коммюнике «нормандской четверки»

В украинский перевод коммюнике закралось упоминание Закона об особом статусе Донбасса, хотя в оригинале такого уточнения нет.
Вести.Ru 08:27
Шоу-бизнес

Петросян ответил СМИ, сообщившим о его свадьбе

На днях СМИ сообщили о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Брухуновой. Уточнялось, что в брак пара вступила в начале декабря 2019 года.
Росбалт 10:02
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

РИА Новости 07:00
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-замглавы «Росгеологии»

Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Ганижева (Горринга), передает «РИА Новости».
РБК 08:40
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Общество

Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM 08:05
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Энергетика

Польша после отказа от российского газа будет закупать его в США и ЕС

Варшава объявила, что будет покупать газ в Норвегии, Евросоюзе, а также в США и Катаре.
Говорит Москва 08:54
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 10:06
Транспорт

Крымский мост могут закрыть на неделю

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года.
Аргументы неделi. Крым 10:24
Политика

Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей

На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.
Rambler News Service 10:24
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru вчера в 06:37
Спорт

Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
РБК 07:48
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
Экономика

Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
ТАСС 09 декабря в 23:32
Экономика

«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
РБК 06:52
Политика

Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
Lenta.ru 09:04
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.
ТАСС 09:15
Общество

Стало известно, от чего умер Юрий Лужков

DixiNews вчера в 05:18
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей 03:48
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Известия 07:25
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное