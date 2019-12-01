В I полугодии 2019 года Сбербанк отразил больше 2000 кибератак, говорится в презентации кредитной организации, подготовленной ко Дню аналитика. С начала 2018 года банк спас 67 млрд рублей клиентов, следует из материалов банка. Эффективность системы фрод-мониторинга в компании оценивают в 96%.

Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Авто В России введут новый документ на автомобиль Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.

Шоу-бизнес Петросян ответил СМИ, сообщившим о его свадьбе На днях СМИ сообщили о свадьбе 74-летнего Петросяна и 30-летней Брухуновой. Уточнялось, что в брак пара вступила в начале декабря 2019 года.

Общество Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Общество Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.

Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Политика Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.

Политика Путин поручил проработать дополнительные выплаты ветеранам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по дополнительным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны в честь празднования 75-летнего юбилея Победы.

Спорт Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Политика США расширили санкции в отношении Ирана Вашингтон в среду расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Музыка Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения» Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.